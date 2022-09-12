What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that! — Anthony Edwards (@theantedwards_) September 11, 2022

灰狼前鋒愛德華茲到現在還沒從網飛電影「必勝球探」扮演的嘴賤角色當中跳出來嗎！愛德華茲先前發布充滿歧視同性戀者的IG影片，讓身為NBA球星的他，頓時成為眾人怒批對象，讓他只好趕緊發布推文道歉，強調自己從小受到的教育並非這樣。

「我所說出的話是不成熟、傷害人與不尊重人的，我深深感到歉意，對於我自己或是其他任何人，選擇用這種傷人的方式講話，都是難以接受的，我完全沒有任何藉口，」愛德華茲發推表示，「我從小接受的教育並非這樣的。」

身為2020年選秀狀元，愛德華茲上季打出場均21.3分、4.8籃板與3.8助攻的優異表現，更跟唐斯、羅素等人攜手幫助灰狼闖進季後賽首輪，可說是一名前景相當被看好的年輕新秀，沒想到21歲的他，竟會公開發表這種歧視同性戀的言論。

或許是因愛德華茲先前在電影「必勝球探」當中扮演一名不斷用垃圾話攻擊男主角波克魯茲的「暗黑」角色威爾茲，讓他到現在還是改不了嘴賤的個性，無論如何身為公眾人物，發布這種充滿歧視的IG影片勢必遭批，只希望他可以因此受到教訓。