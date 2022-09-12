慕尼黑再保（Munich Re）表示，受到通膨、利率上揚以及企業支撐承銷活動的資本下滑，使得各行業的再保險費率料將提高。

慕尼黑再保11日（周日）發布聲明指出，儘管合約需求正在成長，但再保的承保能量、也就是該產業承擔風險的財務能力下降，是導致利率趨勢走升的原因。

慕尼黑再保提到，再保險承保能量、需求增加，對市場進一步的影響顯而易見。另一方面，這家德國集團也預料能夠達成2025年的策略目標。

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