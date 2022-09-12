「前黑澀會美眉」薔薔(林嘉凌)性格看似豪爽不做作，其實內心情感細膩豐沛。她打從3歲和親生媽媽離別，坦言小時候還不懂事，長大後才和媽媽有聯絡，更承諾會孝順雙親一輩子。日前她的Youtube頻道上傳一支澎湖旅遊影片，期間真實紀錄母女倆談心的一幕，甚至聊到讓薔薔一度哭到眼淚止不住。

在影片中，薔薔向大家透露，她3歲多就和親生媽媽分開，薔媽長期住在日本，之後她都和爸爸一起生活，一直到小學6年級，才知道所謂「陌生阿姨」其實是親生媽媽。之後母女倆同遊過上海、廣州，卻從未在台灣旅行，恰好薔媽6月從日本返台定居1個月，讓薔薔順勢規劃來場澎湖「久別重逢之旅」。

薔薔首度公開親生媽媽長相，宣布母女倆將在澎湖有場「久別重逢之旅」。(圖/薔薔 Youtube)

薔媽坦言怕小孩跟著自己吃苦，所以把小孩留給薔爸照顧。(圖/薔薔 Youtube)

旅行期間，薔薔在鏡頭紀錄下母女談心的畫面。薔媽坦言當初留下2名小孩，是因為「不希望兒女跟我到異鄉過苦日子。」，而且薔爸能給小孩過優越生活，以及完善教育，薔媽坦言，她自然很想念小孩，有時甚至看其他小孩一眼，都會止不住思念，不過如今看見兒女長大成人，也證明她當初的決定是正確的。

薔薔說她和媽媽的緣分永遠不會斷。(圖/薔薔 Youtube)

薔薔聽完媽媽的肺腑之言後，她的眼淚一度止不住。薔薔感動表示：「我們母女緣分永遠不會斷」，並表示小時候發生的事，她也不曉得從何說起，不過這輩子與媽媽的血緣關係分不開，除此之外，她感人表示「這是我該盡的責任，爸爸媽媽我都會孝順的。」也感激媽媽給自己現在的身體。