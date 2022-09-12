勞力活真的收入豐厚嗎？曾有工人分享自己日薪3000元，辛勤工作近20年後，買房買車。一名網友問「洗粗工薪水高的意義是什麼」，並分享其實工人所得不如外界想像這麼優渥；內行人道出關鍵，都被抽走了。

曾有一名做工的人分享，他在工地辛苦近20年，不僅還清家裡300萬債務，還買了房、車，「只要肯做絕對有前途」。不過這則勵志故事，這兩天又在批踢踢引起討論。原PO自述做水電的，「在工地10年了，從沒聽過粗工薪水超過1500元，要領班才有這行情，最近聽到的是800至1000元」。

原PO透露，看過外籍移工在工地附近晃來晃去，工地主任問他們一天的價碼，對方喊1200元，主任當下就拒絕了。原PO好奇，「洗粗工薪水很高的意義在哪」。

有網友認為，把工人薪資喊高後，對外稱成本增加，才有理由漲房價，「先是料漲，再來人漲，你看基本工資就知道了」、「粗工本來就是有做才有，沒什麼技術門檻，肯付出勞力就行了」。

還有網友說，雖然粗工日薪不高，但真正關鍵在於被中間人抽走了，「營造廠付出去的錢，跟粗工到手的薪水是兩回事」、「大包小包還有仲介抽一抽，剩一半很正常」、「發3000元轉兩手，到工人手上剩1500算多了」。