梅花颱風11日晚間造成桃園復興山區大雨狂炸，市府宣布今天後山3里包括華陵里、三光里、高義里照常上班，停止上課，而大雨也在昨天晚間造成台七線41.3K處有土石及樹木坍方，公路總局第一區養護工程處復興工務段連夜派人搶修，已在今天早上搶通恢復車輛正常通行。
復興工務段指出，除了昨晚台七線41.3K處外，今天上午8點左右，在50.9k處也傳出有土石坍方，派員處理目前2處交通都已經恢復正常通行，然而山區雨勢造成土石鬆動現象，仍呼籲用路人若非必要，應避免行駛山區道路或隨時注意行車安全。
梅花颱風11日晚間造成桃園復興山區大雨狂炸，市府宣布今天後山3里包括華陵里、三光里、高義里照常上班，停止上課，而大雨也在昨天晚間造成台七線41.3K處有土石及樹木坍方，公路總局第一區養護工程處復興工務段連夜派人搶修，已在今天早上搶通恢復車輛正常通行。
復興工務段指出，除了昨晚台七線41.3K處外，今天上午8點左右，在50.9k處也傳出有土石坍方，派員處理目前2處交通都已經恢復正常通行，然而山區雨勢造成土石鬆動現象，仍呼籲用路人若非必要，應避免行駛山區道路或隨時注意行車安全。
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