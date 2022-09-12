梅花颱風造成桃園台七線落石坍方，工務段連夜搶修在今天早上恢復通車。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

中颱梅花今最接近！4縣市發布豪大雨特報 氣象局曝最快「這天」加速離開

梅花颱風11日晚間造成桃園復興山區大雨狂炸，市府宣布今天後山3里包括華陵里、三光里、高義里照常上班，停止上課，而大雨也在昨天晚間造成台七線41.3K處有土石及樹木坍方，公路總局第一區養護工程處復興工務段連夜派人搶修，已在今天早上搶通恢復車輛正常通行。

復興工務段指出，除了昨晚台七線41.3K處外，今天上午8點左右，在50.9k處也傳出有土石坍方，派員處理目前2處交通都已經恢復正常通行，然而山區雨勢造成土石鬆動現象，仍呼籲用路人若非必要，應避免行駛山區道路或隨時注意行車安全。