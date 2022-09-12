尋求衛冕的U18中華隊在預賽第2戰火力全開，全場敲出10支安打，其中以黃劼希單場雙安、貢獻4打點最突出，加上對手3次守備失誤「送禮」，以13比2提前6局「扣倒」澳洲隊，在第30屆U18世界盃拿下二連勝。

中華隊在熱身賽時就曾與澳洲隊交手，當時以10比1勝出，今天兩軍在預賽再碰頭，首局就攻下2分，第3局起更是局局都有分數進帳，雖然先發投手孫易磊在4局下先保送該局首棒打者，讓澳洲有得分機會，仍在5局提前結束比賽。

總教練周宗志說：「今天全隊在戰速執行上以及速度的發揮上做得還不錯，加上有把握得點圈的攻擊機會才能把比分拉開，不過今天先發投手孫易磊還是有點太小心了，投得比較保守，導致常常陷入球數落後的局面，讓自己比較辛苦，這是必須要去改進的。」

周總也提到後援投手王彥恩必須再加強調整，「他的進度算是比較落後一點，不然其他投手群都調整的還蠻到位的。」中華隊此役共推出3位投手，先發投手孫易磊先發3局被擊出3支安打失1分，另外三振、保送各2次，王彥恩與舒治浩各投1局，王彥恩投1保送、被敲1安失1分。

孫易磊自評今天表現普通，比較可惜是局數丟得不是很長，後面還有機會登板的話希望能把吃局數的任務做好，今天原本是設定用變化球搶好球，但是感覺澳洲打者今天速球掌握度不好，所以改變策略。

至於連續兩天有好表現的黃劼希則說：「這兩天狀況其實沒有特別好，因為還是有去揮到一些壞球，還是要繼續維持攻守兩端的穩定度，這次能到美國來跟各國同年齡的選手比賽對自己是很棒的經驗，也讓自己覺得還有很多進步空間可以去努力。」中華隊預賽在B組拿下2連勝，台灣時間今晚11點將出戰墨西哥，預定由左投林韶恩登板抗敵。