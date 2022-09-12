專業交換式電源上市公司立德(3058)，今(12)日宣布其轉投資儲能事業單位，已建置完成2MW dReg 0.25動態調頻備轉案場，並通過台電測試，正式投入台電日前輔助服務市場，為營運成長增添助力。

立德在綠能新事業體布局5年，除了電動車充電樁與車載充電器客戶外，轉投資關聯企業熙特爾新能源也開花結果，於本月7日在新北市新店寶興路案場，正式加入台電電力交易平台投標，2MW dReg 0.25動態調頻案場，估計每年可創造約新台幣1,300~1,500萬的產值。此外，本案場已經由TUV測試通過UL 9540FE現場驗收試驗，符合標檢局目前積極推行的儲能案場VPC驗證，從設備規劃、設計施工、竣工查驗均符合最高的性能及安全要求。

本案場建置容量2MW，採戶外型機櫃設計，讓空間配置上更有彈性，其為dReg 0.25雙向調頻的輔助服務，動態追隨電力系統頻率波動，並於1秒內快速反應充放電，維持電網系統頻率穩定；立德表示該案場將由公司內持有電力交易平台專業人員證照同仁，進行電力交易平台投標操作，目前團隊已取得7張證照，可提供業主代理資源投標服務。 除了新店寶興路案場外，仍有其他20MW裝置容量竣工中，力拼年底前通過台電交易平台測試，投入dReg 0.25動態調頻服務。

立德轉投資關聯企業熙特爾新能源表示除了dReg 0.25動態調頻商品外，也提供全方面營運和維修保養（O&M）專業服務與表後儲能系統規劃。扎實豐厚的技術底蘊，無論是系統建置或電池技術，面對案場的維運管理，除了定期維護保養與監控外，更能快速精實進行固障排除與修復，積極深耕儲能市場。表後市場應用包括用電大戶、中小企業、或物業樓管，除了提供儲能系統工程統包與營運和維修保養（O&M）外，也可提供單一儲能電池組供相關業者使用，歡迎各界業務合作洽詢。

立德為交換式電源與磁性元件的生產與製造服務商，在電源領域已札根逾50年，廣品應用廣泛，從低功率到高功率電源，從網路通訊電源、重工業零組件、電動車、到再生能源...等不同領域，在近年綠電節能市場大躍進的同時，不忘持續累積精進，多角化布局，準備好迎接淨零排碳的趨勢挑戰，接軌未來企業ESG藍圖。