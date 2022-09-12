用閃亮的歌聲開始現場演唱！

「閃亮耀眼的愛之雨，要不要來一首安可曲！」，這是日本漫畫《真珠美人魚》裡的經典台詞，該動畫融合魔法、歌曲、愛情等元素，不只美人魚主角們會演唱，連反派也有專屬主題曲，是八年級生的童年回憶！

《真珠美人魚》全動畫分兩季，共91集，當時中文原聲音樂專輯，是日本波麗佳音與台灣群英社授權給台灣博英社代理發行，全6集只限在台灣地區發行，歌詞都非常正面富有意義，粉絲甚至還敲碗跪求當年的配唱人員「達美樂兄妹」在小巨蛋開真珠美人魚演唱會，可見歌曲有多被喜愛。

身為真粉的你，是否好奇全32首歌曲裡，究竟哪幾首歌在網路上討論度最高？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，用閃亮的歌聲，調查出真珠美人魚TOP 10歌曲，邀你開始現場演唱！

10.黑暗的巴洛克

唯一進榜的反派歌曲，那就是由黑美人姐妹花所演唱的「黑暗的巴洛克」，是整部動畫中少有合音的歌曲，被網友稱作：「反派神曲」，基本上歌詞「沒有光的世界巴洛克」一出，粉絲都能秒接下句演唱。

鐵粉表示：「那個合音超好聽的、「最好聽的一首」、「聽到那個合音會起雞皮疙瘩耶」、「黑暗的巴洛克真的很好聽！」、「真珠美人魚是唯二唱歌好聽的台配」、「超愛反派第一名好聽」。

9.愛的溫度℃

第二季片尾曲「愛的溫度℃」，歌詞把真珠美人魚裡所有CP的愛情故事，描繪得很好，讓人代入感十足，是一首帶點輕快節奏的戀愛歌曲，不過歌詞有一句「好像看到媽媽的愛一圈一圈」，就曾被網友笑說好容易出戲。

熱愛此曲的網友分享：「小時候播片尾曲的時候，我還會把歌詞抄下來」、「歌詞填得很好很忠於動畫的風格」、「以前的動漫歌都會用中文唱，那個中配無敵的年代啊」。

8.愛的百寶箱

由於真珠美人魚第一季露亞還在暗戀海斗，因此這首「愛的百寶箱」片尾曲，與第二季片尾曲角度不同，歌詞是在描述喜歡一個人，就算對方還不一定喜歡你，但還是會想毫無保留地表達愛意，旋律相當輕快，令人百聽不厭。

喜歡這首歌的粉絲：「唯一推愛的百寶箱」、「愛的百寶箱喜歡露亞獨唱版本」、「百寶箱是第一！」、「愛的百寶箱很好聽，諸位阿肥都給我去聽」、「我的童年啊」。

7.戀愛是什麼？

露亞、波音、莉娜都有各自的主題曲，其中這首「戀愛是什麼？」就是露亞的獨唱曲，完全唱出露亞對男主角海斗的戀愛心情。另外，「戀愛是什麼？」雖然是獨唱曲，但在動畫中也有三人合唱的時候，這時波音、莉娜會與一般觀眾一起互動喊「HEY」，有如開演唱會般，十分有趣。

被網友稱互動感十足：「這首比較冷門可是我很喜歡這首、「小時候最愛這首」、「好愛這首，都會一起在電視前面HEY」、「我很愛露亞這首欸」、「HEY的音真的就像現場演唱一樣」、「之前在唱歌的APP上都會點這首來唱」。

6.全世界最早的早晨出現的地方

與前面提到走輕快曲風的片尾曲不同，這首「全世界最早的早晨出現的地方」是第一季後半片尾曲，主要是走抒情路線，就有網友提到聽到這首歌時，會想到動畫裡凱特城事件結束後，露亞跟海斗在海邊相擁的畫面，直呼眼淚真的快掉下來。

同樣喜歡這首歌的網友表示：「小時候覺得全世界最好聽的歌」、「以前媽咪會邊陪我們看邊抄這首歌的歌詞給我們」、「真珠美人魚的歌裡，我第二喜歡的」、「聽到這首歌都會哭」。

5.相信自己

「在這個世界 許多令人沮喪的回憶 年輕創造自己的奇蹟」，這首「相信自己」是第一季的片頭曲，歌詞相當正向地唱出人生就該掌握在自己手中，不要忘記自己那股真心，趁年輕就該去創造自己的夢想與奇蹟！

不少粉絲表示長大後聽，感受超強烈：「前陣子在回味歌曲聽到這首時，莫名聽到好想哭」、「仔細看看這首歌的歌詞，超級勵志」、「 希望記得小時候的自己無所畏懼向前的心、「真的好勵志啊這首」、「以後讀書都聽這個了」。

4.幸福的女孩

很多粉絲表示長大後聽真珠美人魚歌曲，都會有很多感觸，其中這首「幸福的女孩」，歌詞提到「我還在依賴 想當個小女孩 時間走的太快 我還並不想面對未來」，讓網友透露聽這首歌時，都想回到單純的小時候，不想長大啊！

粉絲感觸相當深：「不知道為什麼幸福的女孩，聽了也有一種想哭的感覺」、「聽了這首我更想要鼓起勇氣去面對未來了」、「真想回到小時候 那樣簡單純粹」、「真的不想長大」、「很喜歡唱這首，我還不想長大啊」。

3.Rainbow Notes♪

第一季後段片頭曲「Rainbow Notes♪」，歌詞描述即使遇到困境，也要鼓起勇氣前進，非常輕快充滿正能量，甚至有網友提到小時候常被排擠，直到聽了這首歌，才有被拯救的感覺，可以繼續面對人生。

其他粉絲也極力推薦：「我覺得這一首是真珠美人魚最好聽的」、「有人懂這首一下，就有生命出現轉機的感覺嗎！」、「每次聽都覺得內心很澎湃很亢奮」、「有夠好聽的，有動力繼續面對人生」。

2.鼓動

由於「鼓動」這首歌開頭就是「狂風暴雨的海誰在等待 我們是堅強的小孩」，因此，有不少網友直接稱這首歌為「狂風暴雨」，甚至因其中一段歌詞提到「比太陽還要澎湃 站起來 站起來 站起來」被網友迷因惡搞成「比太陽還要澎湃 陳其邁 陳其邁 陳其邁」，其歌詞相當鼓動人心，告訴你即便經歷失敗，我們也要勇敢站起來，十分熱血正能量。

喜愛這首歌的粉絲表示：「我初次聽這首歌的時候，就愛上它的前奏」、「這首是我個人的第一名」、「小時候這首歌超夯的」、「連我媽聽了都問這是什麼歌好好聽」、「整個正能量到激勵我奮起上班」、「美人魚的歌裡面最喜翻狂風暴雨惹」、「心情不好的時候聽，很鼓舞正向情緒」。

1.七彩的微風

第一名不負眾望就是「七彩的微風」，根本前奏一下，鐵粉就會直接開始現場演唱！而這首歌也是最多素人、歌手、網紅翻唱的歌曲，像李欣庭、李以樂、尋人啟事、插畫家阿啾等都高歌一曲過，是真粉們最愛的歌曲之一，其歌詞也相當正向，不僅展現出對自由的渴望，更是描繪出七大海洋人魚公主的使命，是該動畫最佳代表曲當之無愧。

鐵粉喜愛程度：「小時候最愛聽這首了，長大了還是很喜歡」、「話說這首其實是可可跟沙羅的友情曲！」、「我覺得這首歌，比很多流行歌曲，好聽一百倍」」、「現在去KTV還是會唱這首XD」、「第二段七彩的微風出來直接哭爆」、「我兩個妹妹以前超愛，不給他們還會哭跟生氣」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年09月07日至2022年09月06日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『真珠美人魚歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統