過去因疫情而呈現緊繃的貨櫃船供需已逐漸緩解，野村綜合研究所數據顯示，目前在洛杉磯及長灘港近海等待的貨船數量，從巔峰期1月份的100多艘大幅降到10艘以下；在運費方面也急速下修，9月第1週從上海到美西的貨櫃運輸成本比前一週下跌23%、來到3959美元。

根據日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)報導，過去受疫情影響，美西從2020年底出現塞港潮，而且在去年夏天進一步惡化，當時從亞洲運送貨品到美西需要大約30天，比平常多出2~3倍，在全球供應鏈緊張情況下導致運費狂飆。如今因港灣缺工情況緩解，加上運往美國的家具等產品需求減少，塞船數跟著大減，當前在洛杉磯、長灘港近海等待的貨櫃船數量下降為不到10艘。

值得注意的是，貨櫃運費也大幅下跌，根據上海航運交易所資料，從上海運往美國西岸的40呎貨櫃運費，9月首週來到3959美元/個，較前一週大減23%，而且創下開始進行統計的2009年以來最大降幅。

根據英國知名航運研究諮詢公司-克拉克森（Clarkson Research）數據，2021年貨櫃船新訂單比上年增長4.2倍，創下14年來新高。報導示警，如果需求下降又有大量船舶投入服務，航運景氣衰退恐會捲土重來。

美股上周五勁揚近400點，台股今(12)日開盤上漲逾200點，原先表現弱勢的航運股展開反攻，貨櫃三雄股價陽明、萬海漲幅均超過1%。長榮現金減資目前進入暫停交易階段，9月19日重新掛牌。