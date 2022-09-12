颱風天大豹溪烤肉!溪水突暴漲 民眾急撤驚險畫面曝光

中秋節連假碰上颱風梅花侵台，11日上午仍有民眾不畏風雨在大豹溪中游烤肉，甚至驚險遇上山洪暴發，洪水把烤肉器材全沖走，網傳駐點大豹溪的紅十字會水安隊也是主辦烤肉的成員之一，對此，水安隊「111聯合會總幹事」發文澄清，他們僅是維護民眾安全的志工。

新北市消防局指出，大豹溪與北勢溪等水域每逢周末與例假日均有安排消防隊與救難隊駐點，11日上午11時20分許大豹溪上游便已通報溪水變濁，恐有山洪，國家警報於11時24分發送簡訊通知，中游蟾蜍山谷烤肉區約莫11時30分就出現洪水暴漲的情形，經現場駐點的紅十字救難人員協助疏散遊客，並未造成傷亡。

有民眾將大豹溪暴漲的影片轉發在臉書社團《爆料公社公開版》，透過影片可見，暴漲的黃色溪水持續湧出，山壁旁擺著的烤肉帳篷、桌椅也不敵風雨，接連被大水捲走，民眾狼狽擠在山壁角落避難，還有人冒險站在水中緊抓烤肉用具被旁人勸阻。

影片中出現身穿紅十字會衣服的人員，發文的網友也寫下，「烤肉為某自救隊主辦」，引起輿論質疑紅十字會救難人員帶頭在颱風天烤肉，砲轟對大眾做了最壞示範等。

對此，負責駐點大豹溪的紅十字會水安隊「111聯合會總幹事」透過臉書澄清，昨日觀察到水域狀況不佳，礙於僅為志工身分，僅能柔性勸導民眾不要下水，並隨時觀察水域狀況。

貼文指出，直到中午11時許教練發覺水域開始混濁，便立刻吹哨疏散民眾，勸導民眾放棄所有物品即可疏散，至於有網友指認他們是群聚烤肉的團體之一，總幹事回應他們僅是當志工，負責維護民眾安全，強調一切行為都依照程序，安全警戒、吹哨警告、疏散遊客、協助撤離。