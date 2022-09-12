台股累計今年初開盤迄9月9日共167個交易日，集中市場總成交值為43兆3,191.58億元，市場日均值為2,593.96億元，股票成交量週轉率為81.19％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：電動車、VR供應鏈、綠能及節能股、網通股等，看本周台股指數區間為14,000-14,800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國七月CPI年增率8.5％，預計9月中旬公布八月CPI年增率可望趨緩，台灣主計總處公布八月消費者物價總指數CPI年增率2.66％，為近5個月來首度低於3％以下。生產端8月生產者物價總指數PPI年增率為8.72％，躉售物價總指數WPI年增率為11.54％都比CPI高，但CPI低於3％以下提供九月底央行理監事會升息空間預留彈性。

2.9/5中國人民銀行公告9月15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，RMB短線拉升。人民幣跌今年以來兌美元貶值8％，中國20大倒數中國官方動作出手，調整外匯存款準備金率穩定匯率和市場情緒作用。

3.美國轉折給予高階人工智慧AI晶片緩衝期，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的高階人工智慧AI晶片被限制出貨中國事件，美國政府又宣布給予緩衝期，允許輝達A100晶片訂單可在明年3月前出口至中國。