參加活動的學生開心與穿著護理師服裝，學校吉祥物弘光獵鷹拍照。（弘光科大提供）

沙鹿區弘光科大12日開學，配合校園防疫新制，舉辦「大學生、禮貌聲─開學防疫禮貌周」活動！因受到梅花颱風帶來雨勢，原本學校吉祥物弘光獵鷹穿著護理師服裝要在校門口宣傳，改到宿舍1樓出口處熱情地向學生打招呼；提醒同學記得問候好久不見的師長、同學，新生切莫忘記問候初相識的師長和同學們。

「學生習慣用手機、網路對談，回到實體上課，可能一時間忘了人與人互動的基本禮貌；弘光特在開學第一周舉辦『大學生、禮貌聲─開學防疫禮貌周』活動。」弘光副校長潘世尊說，禮貌是人與人間互動過程基本友好行為，雖戴著口罩看不到表情，但多微笑、多說「請問、請教、謝謝」，對方就能夠感受到善意。

潘世尊指出，學校依據教育部9月12日起實施的校園防疫新制，做好防疫措施，讓學生能夠安心就學，師生及教職員確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀才可入校。

潘世尊提醒師生，時時注意個人健康，大學社團、跨系選修課程使得人際互動網絡產生跨系交疊情形，其他班級師生與確診者（或快篩陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上，學校也會提供1劑快篩，陰性、無症狀就可繼續上課。

新冠肺炎疫情影響人們生活超過2年半時間，弘光科大55年來培育出許多校友在醫療院所服務，護理學院校友佔全國執業護理人員11.6％。護理學院院長陳淑齡說，學校吉祥物穿著護理師服裝在開學日現身，提醒師生繼續做好防疫措施，就是力挺長期在工作崗位上辛苦付出校友的最好方式。

陳淑齡指出，弘光護理學院學制從五專、四技、學士後護理系、二技、碩士班、博士班，擁有一條龍最完整技職教育體系，在中部地區醫療機構護理人力佔有率第一，乃全國唯一推動HOSCE的學校；豎立學習標竿，擁有全國第一所OSCE中心跨領域整合打造智慧病房，開發AR運用於教學的領航學校，為國家社會培育優秀的護理人才。