日本有一名網紅因為整形，而登上日本綜藝節目《女人要看的事》爆紅，她當時頂著一張僵硬又不自然的臉孔上台，分享自己整形的心路歷程，節目一播出後引起軒然大波，這名網紅是Vanilla(本名：水野乃里江)，她表示小時候因為長相問題被同儕霸凌，連家人都對她冷言冷語，讓她受到非常大的打擊，因此想要變得像法國娃娃一樣可愛，所以開啟了整形之路。

她曾經為了變成像法國娃娃，多次動刀、接受全身麻醉的手術，還曾經切開頭皮植入人工骨頭，只為了要擁有像外國人的頭型，隆胸手術也沒有少，曾在胸部裝6公斤矽膠，達到超級M罩杯，矯正牙齒也花了大概1000萬日圓（約200萬元台幣）。

Vanilla目前也有經營自己的Youtube頻道，分享美容保養、日常生活小撇步等等，她前陣子也邀請自己的整形醫生麻生醫師在節目訪談，Vanilla透露對自己整形的想法，她也知道自己不可能真的變成法國娃娃，但她會努力朝這個目標邁進，也向擔心的網友澄清：「我真的沒有任何異常」