生魚片是不少人的心頭好，但營養師表示，生魚片含有的硫胺酶會破壞維生素B1的結構，因此食用太多生魚片可能會造成維生素B1的缺乏，進而導致腹瀉、水腫、食慾不振、神經受損、肌肉無力等症狀。

營養師蔡濰安在其臉書表示，魚類除了有優質的蛋白質外，還有豐富的omega-3脂肪酸可降低血壓、三酸甘油脂，且在高血脂的建議飲食中也推薦在適量的肉類中選擇富含omega-3脂肪酸的深海魚類。

但蔡濰安提醒，生魚片並非吃越多越好，因為生魚片雖保有魚類的營養成分，卻含有「硫胺酶」這一成分，會破壞維生素B1的結構，因此食用太多生魚片可能會造成維生素B1的缺乏，而維生素B1缺乏易造成腹瀉、水腫、疲勞、食慾不振、神經受損、肌肉無力等症狀。

取自「濰濰營養師 認真生活」臉書

但她也表示，適量攝取並不至於會損害健康。她建議，可限制食用次數及分量，一週攝取不超過1次，每次最多約半個手掌的分量。她並提醒，免疫力較低、小孩、老人、腸胃功能不佳者不適合吃生魚片。