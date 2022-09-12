李姓男子與女同事外遇，原配蒐證得知先生與小三出遊時，在大賣場摟肩，甚至到住處過夜，並有穿著居家服躺在床上的照片，儘管小三辯稱是進屋幫忙打掃，但法官認為，既是幫傭怎麼可能睡在床上，認定李男與小三確有男女感情之不當交往，判處李男、小三連帶賠償15萬，可上訴。

李男夫妻2014年2月結婚，原配指出，2021年11月就分房，隔月李男提議離婚，卻被她發現，李男與小三今年1月初出遊，甚至到住處過夜，起訴侵害配偶權並求償100萬。

但李男強調兩人只是普通朋友，與妻子本就沒有互動，僅透過LINE討論接送小孩子，以及生活瑣事，夫妻之間已經名存實亡。小三更表示，兩人並沒有親密關係，常與友人勾肩搭配，肢體碰觸也是常有的事。至於在過夜是要幫忙打掃，太過於勞累才會睡著。

但原配指出，先生與小三前往大潤發、三井outlet，兩人親密互動，舉止有如情侶的照片。而且法官認為，李母的書面說明，並沒有委由打掃，小三對於法官詢問怎麼會認識李母，並未回應，法官認為，兩人行為已經侵害配偶權，判賠15萬。