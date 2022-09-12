「2022高雄愛．月熱氣球」活動今年自9月5日於田寮月世界首飛以來，繽紛熱氣球襯托月世界惡地美景，再次成為網路打卡熱點。中秋連假更吸引許多民眾搭乘熱氣球登「月」、欣賞精彩光影展演秀及逛文青市集，周邊土雞城餐廳用餐時間也是一位難求。惟因受梅花颱風外圍環流影響天候不穩定，經評估風力過強已超過熱氣球飛行標準，9月12日至13日活動取消。

觀光局表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下。根據中央氣象局資料，目前在外海的梅花颱風外圍環流影響，天氣狀況不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行亦無法立球，因此宣布9月12至13日之繫留體驗與光影展演活動全數取消，已購票的民眾可全額退費。

購票民眾可至ibon網站辦理退票，採全額退刷，ibon機台購票者，持實體票券至全台7-11門市之ibon機台辦理現金全額退票。退票期限即日起至9月15日晚上23點59分止，相關問題可撥打ibon客服專線0800-016-138。

還想看熱氣球的民眾也別失望～「2022高雄愛．月熱氣球」將於9月16日下午於愛河再啟航程，除繫留體驗外，現場還有精彩迷你熱氣球光影展演秀，假日期間更有假日市集，集結全台各地重磅餐車，如台北「週末炸雞俱樂部」、高雄「耶魯小鎮」等知名餐飲品牌，一起來愛河看熱氣球、逛市集、吃美食，感受最浪漫熱鬧的異國氛圍。有關熱氣球活動最新公告及資訊，請隨時關注活動官方臉書「2022高雄愛河、月世界熱氣球」(https://reurl.cc/60d0qZ)、觀光局臉書「高雄旅遊網」( https://www.facebook.com/khh.travel/ )或至觀光局官網( https://khh.travel )查詢。