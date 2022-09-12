台股加權指數12日跳空往上，開高在14,711.34點，權王台積電（2330）開在485元，大漲10元，帶動指數向上，iPhone14預購傳出秒殺的佳績，蘋概股齊步反彈， 元宇宙概念股如威盛（2388）、宏達電（2498）亦領漲大盤，台股早盤漲幅擴大，上漲逾210點，將進一步挑戰季線14,903點。

美國聯準會（Fed）9月可能再次升息三碼的預期逐漸獲得股市反映，美國四大指數9日跌深反彈、結束連續3周跌勢。

道瓊工業平均指數9月9日終場上漲1.19％（377.19點）、收32,151.71點，創8月26日以來收盤新高；週K線上漲2.66％。

那斯達克指數上漲2.11％（250.18點）、收12,112.31點；週K線上漲4.14％。費城半導體指數上漲2.39％（63.6點）、收2,721.77點；週K線上漲4.71％。

元富投顧指出，本周的重頭戲就在9月13日美國公布8月份CPI數據，此為Fed在9月22日升息2碼或3碼很重要的參考依據，目前評估8月份美國通膨率仍會小幅下滑，但是要達到Fed控制在2％的要求，尚有很艱辛的過程。

因此，不管9月再升2碼或3碼，基本上聯準會恐怕沒有那麼快啟動下一波的降息循環，美股若稍作反彈，不再破30,000底部，9～10月在30,000～33,000區間築底，應該是最好的格局了，而台股同樣也只能在14,000～15,000區間波動，靜待通膨下降，景氣再次循環向上。