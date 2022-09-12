廣華-KY（1338）自結8月合併營收6.17億元，月減12.52％、年增11.42％；累計前八月合併營收50.43億元，較去年同期增加12.51％。

根據大陸中國汽車工業協會最新公佈的數據，今年8月乘用車新車銷量達212.5萬輛，年增36.5％，可見8月車市淡季不淡且保持穩定成長的態勢；廣華亦預期在大陸購置稅減半優惠政策、地方補貼政策的持續支撐，及傳統消費旺季將至下，有望帶動銷售市場回暖，推進品牌車廠的拉貨力道在暑休後恢復正常，創造廣華整體營運保持良好的成長動能。

展望下半年，廣華指出，由於7、8月向為汽車產業傳統暑休淡季，且大陸各地疫情再起，封控政策持續收緊，大環境不確定性的風險不斷拉高，恐將考驗產業各公司即時應變能力，廣華目前除密切與主要客戶保持訂單出貨排程，同時也掌握員工健康狀況，將憑藉近年來致力優化生產線提高生產效率，並嚴格執行彈性調整稼動等策略，積極配合主要客戶拉貨節奏，全力滿足客戶訂單需求，期望對下半年整體營運給予正面助益。