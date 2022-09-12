道奇猛將騰納單場雙響炮，包括1發滿貫炮。（美聯社）

例行賽還剩下23場，洛杉磯道奇成為本季首支闖進季後賽的隊伍。12日對戰教士隊系列賽的最終戰，道奇在「紅鬍子」騰納（Justin Turner）滿貫炮的助威下以11比2高奏凱歌，取得第96勝。由於國西球隊已經淘汰3隊（響尾蛇、巨人、洛磯），教士勝差又達到20場，道奇確定連續第10年闖進季後賽！

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）開香檳慶祝之後說：「我覺得這是值得表揚的，這是一個成就，但我們的工作才正要開始。」連續10年不需要重建就闖進季後賽，大聯盟僅有勇士連續14年（1991-2005）、洋基連續13年（1995-2007）超過道奇。同時道奇的紀錄尚未中斷，仍有機會追上前兩隊。

Is this why they call it Slam Diego? pic.twitter.com/YygNRXQHDm — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 11, 2022

教士前半季一直緊咬著道奇，6月下旬雙方只有2場以內的勝差，但是7月過後教士被遠遠甩開到12場勝差，巨人那時已經落到力保5成勝率，國西再沒有可以威脅道奇的隊伍。如今道奇在國西封王「魔術數字」剩下2，再贏兩場或是教士被別人打敗就可以歸零。

此戰是教士先持得點，道奇騰納、泰勒（Chris Taylor）各轟1發陽春炮追平，7局下打出大局，教士換投之後立刻被騰納擊出滿貫轟（單場雙響炮），比數擴大到10比2。第9局教士換了野手來投，另外一位騰納（Trea Turner）趁機追擊陽春炮。道奇本季42次逆轉勝是全聯盟最多。

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