中秋過後，天氣轉涼，正是泡溫泉的好時節。一年一度、邁入第18年的關子嶺溫泉美食節，即將於17日至10月16日率先登場。今年除每周六、日的主題活動外，也有平日的周邊系列活動，希望能夠吸引比去年3萬人更多的遊客，前來關子嶺、龜丹泡湯及享受美食。

市長黃偉哲表示，關子嶺是世界3大知名的天然泥漿溫泉之一，近年市府積極推動關子嶺各項建設，包括治理寶泉露頭及步道的復建、加強安全設施等，希望讓關子嶺的環境景觀再升級。

黃偉哲還認為，市府搶先舉辦全台最早的溫泉美食節，就是希望提醒大家，泡溫泉不是只有在秋冬季節，一年四季都可以泡，並期盼藉由舉辦活動，帶動一波觀光熱潮。

市府觀旅局長郭貞慧也說，今年的溫泉美食節以「時代祭」為主題，主推連續3周的主題活動與平日系列活動，包括：開幕夜祭巡行及祭典市集、彩繪大地親子創作、體驗活動及實境解謎、「關嶺上河圖」AR擴增實境等，希望帶給大家穿越時空，看見關子嶺在日式和風、台式浪潮交錯的風華樣貌。

台南市溫泉協會理事長林憲堂則指出，目前關子嶺共有29家合法溫泉業者，近幾年受到疫情的影響，前來關子嶺泡湯的遊客較往年減少2成左右，對業者造成一定的衝擊。不過，不少業者也都利用淡季，整修內部軟硬體設施，期待旺季時迎接泡湯遊客的到來。