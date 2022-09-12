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只能說希臘球星「字母哥」阿提托康波脾氣真的太好了！義大利12日在歐洲男籃錦標賽爆冷淘汰塞爾維亞，第3節就遭驅逐出場的義大利總教練波澤科，賽後不僅跪地痛哭失聲，更在球員走道直接飛撲親吻阿提托康波，當場讓阿提托康波嚇了一跳。

或許是太興奮了，波澤科走進球員通道剛好看到準備上場比賽的阿提托康波，完全忘記他有可能是未來對手之一，直接忘情飛撲跳到阿提托康波身上親吻慶祝，原本以為波澤科只想擁抱一下的阿提托康波，也跟著開懷大笑，充分展現他的「大氣」。

「當我被驅逐出場，我當場哭了，但我不想讓球員為我擔心，他們替我贏下球賽，」波澤科表示，「阿提托康波真的是非常好的人，我飛起來擁抱了他，並且親吻了他，他真的是很棒的傢伙。」

其實阿提托康波今天在場上也出現充滿爭議動作，那就是NBA禁止的「卡塞爾舞步」，因為這個雙手捧「蛋」搖擺的慶祝動作，被NBA認定充滿性暗示而禁止，就連「小皇帝」詹姆斯上季做出這個動作還被罰款15000美元，幸好歐錦賽並未禁止。