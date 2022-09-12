年底九合一選舉，民進黨目前執政的7個縣市被認為有可能翻船，北市選情也膠著中，而在近日慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近透露去（2021）年採購BNT疫苗的狀況後，有港媒直言，這起事件恐成為壓垮綠營選情的最後一根稻草。

顏博文日前接受媒體專訪時提到，當初要採購疫苗時，被許多政界、工商大老致電勸阻，甚至與政府溝通時，還有官員直白地說這件事（購買疫苗）不用想了。

港媒《中評社》評論指出，疫苗採購案對民進黨的選情很傷，因為政府去年強推高端疫苗時，外界就一直無法理解，為什麼要獨鍾這款未獲國際認證、又沒有保護力數據的疫苗，甚至採購價還被列為30年機密。

在BTN採購案內幕曝光後，該評論認為，不單是時任疫情指揮官、現台北市長候選人陳時中的問題，而是民進黨系統性的問題，一旦綠營最後輸掉台北，也沒保住7個執政縣市，力挺陳的總統蔡英文，或許就得辭去民進黨主席，並喪失2024年總統大選的提名影響力。

針對顏博文的說法，行政院發言人羅秉成11日重申，疫苗是緊急授權藥品，必須政府願意提供免責承諾，原廠才可能同意販售予民間團體捐贈予政府，絕無任何阻擋情事。