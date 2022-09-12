晶圓代工廠世界(5347)公布2022年8月自結合併營收49.72億元，較7月46.62億元成長6.65％、較去年同期40.29億元成長達23.41％，創同期新高、歷史第四高。累計前8月合併營收384.27億元，較去年同期270.42億元成長達42.1％，續創同期新高。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，8月營收較7月提升，主要由於晶圓出貨量增加，法人則認為，新台幣貶值亦增添營收成長動能。不過，公司坦言，客戶庫存調整影響已確定會持續至第四季，不排除可能持續至明年上半年。

世界先進先前法說時預期，由於客戶因應終端需求降低而積極調整庫存，導致訂單能見度及稼動率下滑，第三季營收將介於129～133億元，季減約13.1～15.7％、年增約8.6～12％。毛利率下滑至44～46％、營益率下滑至32.5～34.5％間。

世界先進預期，第三季稼動率將自第二季的滿載降至81～83％（low-80%），今年資本支出估約230億元，較先前約240億元小減4％，全年產能仍估增9％、達約314.8萬片8吋晶圓，晶圓五廠2萬片產能則預期延後至明年下半年開出。

美系外資出具最新報告指出，世界先進策略為維持平均售價（ASP），且因長約僅占約15％，使稼動率降幅高於同業。由於面板驅動晶片（DDIC）客戶需求非常疲弱，預期第四季稼動率將自第三季的80～85％進一步下降，維持「中立」評等、目標價75元。