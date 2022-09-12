正文(4906)8月單月、累計營收均創下歷史次高，旗下正基(6545)則受到歐美主要客戶暑假期間，8月營收呈現雙衰退。展望下半年，在缺料舒緩以及訂單強勁下，下半年營收可望優於上半年。

正文8月營收26.54億元，年增加32.45%、月增加15.42%。累計前8月營收166億元、年增加6.87%，包括單月、累計營收均創下歷史次高。

正文目前訂單需求十分強勁，展望下半年，正文在產能提升、料況趨穩下，將有助於提升下半年之營收與獲利，預計下半年度的營收獲利相較上半年將有機會顯著成長。

正文旗下正基8月合併營收為2.81億元、月減少14.5%、年減少14.2%，主要係適逢歐美主要客戶暑假期間、工作天數較短所致；累計前8月合併營收為27.25億元，年增率32.6%。

正基表示，受惠於AIoT發展趨勢明確，帶動5G、Wi-Fi 6/6E等技術應用的滲透率大幅提升，創造公司自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品的出貨暢旺，尤其是利基型車用電子、醫療、工控等應用的客戶，保持良好的拉貨力道。

正基進一步表示，公司將憑藉布局在Wi-Fi領域市場多年累計的技術與經驗，一方面，積極開發新技術規格的無線模組(SiP)、物聯網(IoT)相關產品，保持每年推出數款領先新品，另一方面，精進軟體設計能力，提供客戶完整軟硬體全套客製化設計方案，擴大市場接單範疇，創造未來訂單持續保持良好能見度。

展望下半年，正基持續看好利基型車用電子、醫療、工控等應用的主要客戶推進更多不同AIoT無線網通產品，皆有助於推升旗下「AMPAK」AIoT無線網通模組產品良好業務接單條件，隨著客戶訂單逐步出貨，助力下半年在面對通貨膨脹與升息壓力、消費性電子產業需求減緩疑慮等的挑戰下，整體營運仍有機會繳出亮麗的成績單。