暑假OK鏡旺季到來，台灣與中國大陸地區OK鏡出貨量均大幅提升，硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光(6747)8月營收創歷史新高，今日股價開高，漲幅在1.5%左右。亨泰光8月合併營收為新台幣8643萬元，創歷史新高，月增、年增25.14％及19.01％，隨著整體銷售規模經濟逐步顯現，前8月合併營收達新台幣5億2533萬元，創歷年同期新高，年成長21.52％。

亨泰光表示，8月合併營收創佳績，主要在於時序進入暑假OK鏡驗配旺季，許多家長開始安排學童進行視力檢查、讓學童適應OK鏡配戴及近視防控治療，8月份台灣OK鏡銷售年增率達四成八，帶動8月合併營收創下歷史新高紀錄；中國大陸市場方面，8月份因上海地區部分交通受限影響出貨進度，預計9月份恢復正常出貨節奏，今年第三季銷售成長動能可期。

亨泰光表示，根據台灣及中國大陸衛生單位統計，兩岸國、高中生近視人口比例均超過70%，許多家長相當關心學童近視防控措施，以目前各類近視防控方式的中長期追蹤檢查來看，OK鏡相當適合9-18歲近視好發期的學童使用，透過鏡片之特殊光學設計，學童只需於夜間睡覺時配戴，在全身放鬆的狀態下進行角膜塑型，即可達到視力矯正及延緩視力加深的效果，完全不影響白天的學習與活動，加上專業眼科醫師定期追蹤與治療，是目前學童近視防控措施中成效最佳的方式之一。

亨泰光對今年營運展望持樂觀審慎態度，其中台灣地區OK鏡出貨量可望維持雙位數以上的年成長率，而目前OK鏡在中國大陸近視防控市場的滲透率及市佔率仍低，相當具有發展潛力，公司已完成中國大陸地區中階與高階的OK鏡經銷通路布局，近期將開始進軍平價OK鏡市場，進一步擴大中國大陸OK鏡市場通路布局；此外，因應台灣與大陸訂單快速成長，公司第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至45萬片，明年總產能可望再增加五成，公司整體營運成長動能相當可期。