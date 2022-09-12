雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2022年8月自結合併營收1.67億元，較7月1.66億元小增0.17％、較去年同期0.79億元跳增1.11倍，登近5月高點、改寫同期新高。累計前8月合併營收12.15億元，較去年同期8.48億元成長達43.31％，續創同期次高。

雲品表示，受惠暑期及悠遊國旅補助加乘效應，國人消費力道逐步提升，日月潭雲品及台北君品酒店住房及餐飲動能轉強，使8月民俗月表現淡季不淡。雲品持續整合旗下住房及餐飲資源，如君品運用餐飲強項推出多款含餐飲住房專案，將有效帶動住房營收。

而君品「頤宮」中餐廳連5年獨霸米其林三星榮耀，成功帶動來客數及住房率增加。日月潭雲品則在防疫最高原則下積極推動國旅住宿，不以高住房率為目標，更重視高服務品質來銷售住房，維持飯店整體住宿體驗。

同時，由頤宮主廚陳偉強主理日月潭雲品館內「KEN CAN」餐廳，陸續辦理米其林餐會活動，有望帶動整體業績表現。未來將持續遵照防疫規範與指引調整全館旅客承納量，持續以最高標準的防疫清潔消毒準則，提供國人安心無虞的旅遊環境。

此外，雲品受理委託經營管理案更加多元創新，成功拓展新商業模式，除了8月底甫試營運的台東紅葉谷綠能溫泉園區外，本月「君品Collection」亦首次進軍南台灣，新增台南安平全新物業服務規畫顧問案，未來預計將帶來前瞻性的新服務與新產品。

雲品表示，集團自2019年來持續受理委託經營案，據點遍及台北、桃園、台中、台南與台東等旅遊區與都會商業區，委託營運項目自宴會事業逐步拓展至別墅管理、溫泉親水園區、獨立餐廳等。

雲品指出，台南安平為君品Collection首次推出顧問服務規畫，將能為旅遊一級戰區的台南提供更優質的餐旅服務，並提升城市觀光形象。未來將持續善用在餐旅界的累積資源與經驗，受理不同業主的不同需求，在疫情後投入資源，共同提升產業創新與競爭力。