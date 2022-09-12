每個人對於愛情和友情的重視程度不同，有些人比起另一半更重視朋友，有些人則把另一半看得比朋友還重要。命理專欄《旺好運》指出，生肖屬兔、蛇、雞、猴者非常重色輕友，一旦談戀愛便立刻將友情拋諸腦後，讓朋友相當無奈。

TOP4：生肖兔

生肖兔一旦談戀愛就會全心投入，享受愛情的甜蜜，根本沒有心思再去想其他事情，就連工作也變得漫不經心，所以身邊親友一定也能明顯感覺到自己被冷落了。

TOP3：生肖蛇

生肖蛇對待朋友十分重義氣，然而談戀愛以後，他們腦海裡就只剩下另一半，就算跟朋友有約，也可能為了心愛的人倒戈，毫不猶豫放朋友鴿子。

TOP2：生肖雞

生肖雞一但談戀愛就會變得沒有安全感，只想完完全全占有戀人，根本不想交際應酬，甚至忽視友情，更不容許朋友說戀人半點不是。

TOP1：生肖猴

生肖猴談戀愛後就只想黏在喜歡的人身邊，隨叫隨到，積極又熱情，但是朋友想找人都找不到，讓朋友相當無奈。