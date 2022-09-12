韓流K-Pop時尚延燒精品界，蕭邦（CHOPARD）宣布聘任韓國韓國超人氣大勢女團aespa擔任蕭邦全球品牌大使，首波釋出的形象廣告中，成員Karina、Winter、Giselle和Ningning佩戴Happy Sport腕表、Happy Hearts和Happy Diamonds系列珠寶，洋溢充滿快樂、活力的青春氣氛。

韓國女團aespa的Giselle（左）和Nigning詮釋蕭邦珠寶充滿年輕活力的一面。（CHOPARD提供）

蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele近幾年持續關注新世代及年輕族群的潮流趨勢，且提拔各個領域的年輕新秀，例如每年的坎城影展，蕭邦就特別頒發「蕭邦最具潛質演員獎」（Le Trophee Chopard）給年輕一代的影壇新人，如今更看好aespa女團的未來發展潛力，並以年輕活力為蕭邦帶來耳目一新的品牌形象，走入Y2K年輕人市場。

韓國女團aespa的Winter（左）和Karina代言蕭邦珠寶，帶來耳目一新的品牌形象。（CHOPARD提供）

於2020年底成立的aespa女團，出道不到兩年就擁有亮麗的成績，主打單曲《Black Mamba》僅用3天的時間就進入了4大Billboard排行榜，歌曲《Next Level》、《Savage》成為膾炙人口的熱門歌曲，新近發行的第二張迷你專輯《Girls》在，Billboard主榜單“Billboard 200 ”和“Artist 100”中均位列第三。

隨著全球疫情減緩，今年aespa逐步登上國際舞台，先在4月受邀在

Coachella音樂季亮相，以《aenergy》讓粉絲讚歎不已，隨後登上美國ABC「Good Morning America」夏季系列音樂會，成為第一個在開幕式舞台上表演的K-pop女團，今年7月更隨著追隨BTS腳步在聯合國可持續發展高級別論壇上發表演講，大幅提升國際知名度。

蕭邦Happy sport腕表，27萬4000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Hearts戒指，6萬1000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Hearts耳環，11萬5000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Hearts手鐲，10萬4000元。（CHOPARD提供）

aespa在聯合國演講的主題，與蕭邦的品牌價值與理念完美契合，女團為蕭邦拍攝的「舞動的鑽石，跳舞的女孩」形象廣告，四位成員佩戴了經典Happy Hearts系列珠寶和Happy Sport腕表，皆採用符合倫理道德標準黃金製作。