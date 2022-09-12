台北市議員參選人楊植斗與雲林縣議員參選人陳芳盈，12日在國民黨中央黨部舉行「雲林人不要這款雲林縣長」記者會，痛批民進黨雲林縣長參選人劉建國毫無誠信，應就學歷造假以及過往黑歷史向選民交代清楚。

關於論文問題，劉建國表示，他的指導教授已經很清楚對外說明過，對於現在還在打論文議題，顯然他的對手可能沒什麼招，還在用這樣的事情模糊焦點，這是對學術、他的指導教授非常不尊重，這種行為大可不必。

對於對手宣稱他曾涉刑案，劉建國強調，10餘年前他選第1次立委時，也曾經被這樣攻擊過，後來攻擊他的人受到法律的制裁，他最後同意原諒對方，用很少的代表性數字達成和解，不然對方可能會被判刑，大家都可以看到這個歷史紀錄。

劉建國說，他再次強調，選舉侯選人應該是要提出好的政策，現任者應該用政績來說服選民，而不是去抹黑對手，創造一些似是而非的事情，模糊焦點去成就自己的選舉，這一定會被人民唾棄。