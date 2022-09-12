大陸官媒《人民政協報》撰文稱九二共識只有一中，沒有各表，直指國民黨高層偷換概念，在提到「九二共識」時，將其進一步稱為「一中各表的『九二共識』」。國民黨前副主席郝龍斌今天指出，若兩岸共同認知的共識被推翻的話，「當然這個共識就不存在了」。

郝龍斌今天出席台北市里長提名同志團結大會，郝龍斌重申，兩岸達成的共識「九二共識」，「一中各表」的九二共識，「沒有各表，就沒有九二共識」，九二共識跟一中各表是不可分的。

媒體詢問中共刻意打臉國民黨？郝龍斌指出，簡單的講，如果說現在台灣跟大陸之間，「我們兩岸共同認知的共識如果被推翻的話，當然這個共識就不存在了」。

外界分析，國民黨主席朱立倫日前訪美，導致中共認為朱過度親美而反制。郝龍斌表示，兩岸的和平穩定，是要大家在一個共識之下共同來努力，兩岸之間之所以在馬總統執政期間能夠和平穩定、經濟發展，甚至沒有軍演、軍機繞台發生，最主要就是有一中各表的九二共識，他希望兩岸在一中各表的九二共識基礎之上，繼續發展兩岸關係。

媒體追問，朱立倫是否太過親美？郝龍斌說，親美、友日、和中是國民黨既定政策。