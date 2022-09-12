英國26歲知名女星艾瑪科林（Emma Corrin），因在Netflix超夯系列影集《王冠》（The Crown）中飾演年輕版的「黛安娜王妃」而聲名大噪，之後還在第78屆金球獎拿下最佳戲劇類女主角獎，演技備受肯定。而近日也忙著替即將上映的新電影《My Policeman》宣傳的她，在首映會上以一襲黑色的高衩連身衣性感現身，立即成為全場矚目的焦點。

「第47屆多倫多國際電影節」今年於當地時間9月8日至18日盛大展開，現場聚集了薩瑪拉威明（Samara Weaving）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、楊紫瓊、奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）等多位大明星前往現場共襄盛舉。其中，即將推出全新電影《My Policeman》的艾瑪科林、哈利斯泰爾斯（Harry Styles）在電影節上舉行了電影首映會，而當他們一站到紅毯立刻讓眾人眼睛為之一亮。

在公開的照片中，只見艾瑪科林穿著一件細肩帶的深V斗篷連身衣，大方秀出凹凸有致的身材曲線，而服裝腿部高衩又挖空的性感設計，使她一下車就露出一雙修長又性感的長腿，一個側身火辣蜜桃臀也一覽無遺，瞬間成為鎂光燈聚集的焦點，加上她空靈的眼神，電得粉絲直呼「太美了」、「好美的腿」、「這種造型只有她能駕馭」，上台接受採訪時，搭檔哈利斯泰爾斯還化身小助理為她拉裙擺，笑翻眾人；不過也有部分網友忍不住吐槽「要去游泳？」、「什麼衣服」、「天哪！這是我可以看得嗎？」、「設計師發生何事」意外獲得關注。