經營85度C的美食-KY(2723)公布2022年8月自結合併營收17.33億元，較7月16.36億元成長5.88％、較去年同期17.05億元成長1.62％，站上今年高點並恢復年成長。累計前8月合併營收126.02億元，較去年同期131.18億元減少3.94％，幅度較前7月4.75％收斂。

美食-KY股價8月初拉回95.7元後止跌回穩，近期震盪走升，今（12）日開高後走揚2.46％至104元，回升至近1個半月高點，早盤維持近2％穩健漲勢。三大法人偏多操作，上周合計買超273張。

美食-KY表示，儘管兩岸市場續受疫情影響，營收尚未恢復疫情前水準，但差距正逐步收斂。同時，北美市場受惠同店營收成長，第三季迄今營收已較疫情前的2019年同期成長20％，表現優於上半年。

美食-KY指出，美國85度C買氣持續熱絡，7、8月同店營收成長優於歷年平均，帶動美國8月營收連17月創同期新高，來客數亦維持年成長，未見高通膨、高油價造成的負面效應，對整體合併營收貢獻達近3成。

而中國大陸儘管8月仍有多個次級城市因應疫情升溫，祭出大規模篩檢及行動管控措施，壓抑餐飲業復甦動能，但美食-KY營運持續復甦，8月營收已恢復去年同期的逾9成水準。同店營收雖仍遜於去年同期，但衰退幅度控制在個位數、亦較近幾月改善。

展望後市，美食-KY預期，隨著傳統烘焙旺季到來，配合中國大陸祭出各項促進消費措施，中國大陸營運動能可望逐季回升。而美國市場預計第四季起加速展店，增添營收成長動能，美國營收貢獻可望續升，為全球營運布局再下一城。

美食-KY預期，若年底前通膨能逐步降溫、油價持續回檔，更有機會帶動美國門市來客數提升，推升營收成長動能。同時，北美市場目前門市不到70家，在恢復加速展店後，營業版圖可望加速擴張，為集團創造重要成長動能。