國民黨今天開記者會質疑民進黨雲林縣長參選人劉建國南華大學碩士論文「古坑綠色隧道遊客之旅遊動機、意象、體驗價值與重遊意願之探討」被封存到2024年，到底有什麼機密不可告人，巧合的是，劉建國口試後10天，該論文又被指導教授投稿去研考會，指導教授還掛第一作者，那究竟是劉抄襲，還是指導教授抄襲，劉建國該出面說明清楚。

台北市議員參選人楊植斗質疑，劉建國論文被封存到2024年7月才可以被線上借閱跟紙本借閱，現在南華大學跟國圖都無法被借閱，依照相關封存規定，必須要是涉及專利或國家機密才可以封存，劉建國只是研究古坑綠色隧道的遊客觀光感受，這有什麼好封存？有什麼機密不可告人？劉建國是用立委特權去封存？惡意不讓人民知道真相？

楊植斗接著指出，劉建國2019年6月4日口試完後，指導教授丁誌魰6月14日就把該論文，以丁為第一作者的方式，投稿去研考會發表，掛第一作者的是丁，那這篇論文到底是丁抄襲劉，還是劉抄襲丁，劉建國應該出面說明。

楊植斗透露，劉建國是詐騙學歷慣犯，劉建國2009年以及2011年參選雲林縣立委選舉時，明明沒有大學學歷，卻在選舉公報上填「國立空中大學公共行政系」、「美和技術學院社工系」，經台南高分院查證，劉建國只是上了學分班，違反了選罷法的施行細則。這次論文被封存，有何不可告人，是品質太差還是涉嫌抄襲？

雲林縣議員參選人陳芳盈質疑，劉建國口試完短短十天就被指導教授代為投稿，有騙學歷的嫌疑，論文被封存更是史上第一位無法被檢驗論文的縣市長參選人，雲林人講究誠信，劉建國該說清楚講明白不要閃躲。

楊植斗也提到，劉建國把自己塑造成從小清貧長大的形樣，都在賺辛苦錢，但是過去法院開庭就有多名證人指證歷歷，說劉建國開設過賭博性電玩；劉還曾到醫院叫罵吃毀損罪官司，劉建國不要只會隱惡揚善，避重就輕，當年開設賭博性電玩讓多少人傾家蕩產受害，過去這些行徑都不敢講，劉建國應該出來面對。