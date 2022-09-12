千呼萬喚，臺北市立國樂團的新樂季「TCO 新紀元─2022/23 樂季開季音樂會」即將登場，這也是旅德指揮張宇安上任北市國首席指揮一職以來首場音樂會，包括樂團首席王銘裕、擊樂聲部首席謝從馨以及甫獲2022年臺北市民族器樂大賽臺灣組首獎的青年琵琶演奏家許妙伊都將參與演出，一起召喚樂迷共享豐盛的音樂饗宴。

開季音樂會精選多首名家作品，曲目包括林偉華、張大華（王惠然編曲）的《秦王破陣樂》吹打與樂隊，余忠元的《緣》，陸橒的《西秦王爺》二胡協奏曲，郭靖沐的《山膏》，關迺忠1989年版本的《祈雨》以及張朝的《天地歌》。曲目大器開闊，有傳統經典，也有現代新曲，一道道音樂名菜如實如質上演，北市國希望帶著樂迷來到國樂輝煌年代，感受國樂精彩璀璨的演出。

團長陳鄭港表示，新的樂季在新任首席指揮張宇安帶領下，擁有無限可能，「他以國樂為根基，兼容中西音樂文化，具有國際視野，以及細緻又衝勁十足的人格特質，為了追求更高、更美好的聲音，始終堅持不懈，讓他的音樂總能發揮無限感染力。」

張宇安表示，北市國演出這些作品，不只是獻給樂迷，也是要獻給團員跟作曲家們，「讓我們一起找尋這些適合國樂團發展的音樂，這是我認為國樂團該有的品味。」

張宇安表示，新樂季的音樂會曲目規劃，他是以「音樂的盛宴」來思考，「每一首樂曲誰前誰後，誰帶來開胃的滋味，誰又做亮麗壓軸，各適其所，也讓樂迷可以透過北市國的演出，體會每一首樂曲作曲家背後的心意。」

臺北市立國樂團「TCO 新紀元─2022/23 樂季開季音樂會」將於9 月18日演出，地點在臺北國家音樂廳。

臺北市立國樂團「TCO 新紀元─2022/23 樂季開季音樂會」將於9月18日（日）14時30分在國家音樂廳舉行。(圖／臺北市立國樂團提供)

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