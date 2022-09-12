楊雅筑（左）、劉書宏主演新戲《台灣X檔案》。（中天綜合台提供）

Nono爆料曾在綜藝節目中受傷，以1百萬元與另位藝人達成和解。（中天綜合台提供）

阿KEN（左起）、安心亞、張立東。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》周三（14日）晚9點將播出「快來救救我吧！這些人的工作就是救人一命！」這讓主演新戲《台灣X檔案》的劉書宏、楊雅筑格外有感，劇中飾演警察並富有使命感的劉書宏：「我在劇中是特搜隊隊長，也是神槍手，只要有危險，我就會拔槍出來射，所以只要被我鎖定，我就可以射中你的心。」

劉書宏也提及拍攝過程，因一場爆破戲差點「毀容」，讓他對消防員更加敬佩：「那場戲是我們要衝下去救人，可是我們不知道他身上有炸彈，等於是我們衝到很前面的時候突然爆炸，它整個煙跟火一起沖起來，那個距離不是很好抓，導演又希望距離可以很近，這樣畫面才會有張力，所以那時候一爆破，我衝得太近瞬間耳鳴，臉也有很灼熱的感覺，眉毛差點燒掉。」驚心動魄的震撼場面，讓劉書宏回想起來仍心有餘悸，但也因當時在一旁待命的消防員立馬出動撲滅火勢，讓演員安心許多。

楊雅筑之前拍攝別部戲時，也曾有過生死一瞬間的拍戲經驗：「我就站在車道中間，一綠燈車子馬上湧過來，那些車完全沒set過，他們真的是要從內科開車回家的路人，他們沿路對我按喇叭，但因為我是演盲人，眼睛沒辦法聚焦，根本不知道車子在哪，我覺得好恐怖，如果真的有一台車撞到我，我就這樣去了。」楊雅筑的賣命拍戲經驗，卻讓阿Ken一度以為是假故事。

Nono則是曾在錄影時發生意外，更因此損失上百萬：「我們玩鬼抓人，我抓到一個藝人，他在那邊拉扯不認帳，我被他用力一甩，手指感覺一陣刺痛，然後手就好像棉花糖慢慢膨脹，我去照X光，醫生說是骨頭裂開，最少要休息兩個禮拜，我推掉很多錄影跟主持活動。」事後Nono透過調解委員會，與對方以1百萬元達成和解，不料對方卻拖欠賠償金長達3年之久：「那個藝人叫我讓他分期付款，他付了1筆15萬，剩85萬欠3年了！」讓大家沒想到的是，Nono口中的那位藝人竟然也在場，張立東連忙解釋有在籌錢，但Nono卻爆料：「他本來要還我，後來他說可以再展延嗎？因為買房要繳6百多萬的頭期款。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。