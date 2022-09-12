激進投資人羅布（Daniel Loeb）旗下對沖基金Third Point先前要求迪士尼分拆ESPN，如今羅布態度逆轉，他表示自己對此體育頻道的成長潛力有「更多的瞭解」。

先前面對羅布的施壓，迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）重申ESPN對媒體公司的價值。他說：「我們相信ESPN在迪士尼公司有良好的定位。」

羅布11日（周日）表示，他拭目以待ESPN董事長James Pitaro執行成長與創新計畫，使其在迪士尼麾下產生可觀的協力成效。