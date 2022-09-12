俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）日前宣布無限期關閉其通往德國的天然氣供應管道北溪1號，該國總統普丁利用能源來反制西方的制裁，正引發一連串連鎖效應，根據外媒報導，歐洲的能源危機越演越烈，已威脅到鋁、鋅等金屬生產商，最終恐會波及整個金屬產業。

根據《OilPrice.com》報導，能源危機正威脅歐洲金屬行業，受到電價飆漲的影響，目前歐洲已有多家鋁生產商宣布減產，歐洲最大煉鋁廠、法國敦克爾克鋁業已決定減產22%，歐洲大型鋁軋制公司Speira GmbH更計畫將其德國鋁冶煉廠減產高達一半。

歐洲除了鋁和鋅等能源密集型金屬生產備受衝擊外，報導示警，最終將會波及整個金屬產業，包括銅生產商也不能倖免，預期銅價的波動也將會加劇。

歐洲金屬產業協會秘書長蓋蒂蘭（Guy Thiran）則表示，今年冬天是生死存亡決戰時刻，歐洲金屬生產商已經在做準備，他更提到，歐洲金屬生產商任何進一步的減產都可能造成永久性傷害，像是裁員危機，以及對其他重要金屬產業鏈的衝擊，從醫療設備、基礎建設到汽車以及航太工業等。

歐洲深刻感受到能源危機的壓力，歐洲最大銅生產商奧魯比斯（Aurubis AG）執行長哈林斯（Roland Harings）也說，高昂的能源價格令歐洲生產商的投入成本增加，這些成本最終將轉嫁給消費者。

雪上加霜的是，消費者價格壓力將繼續拖累需求和銅價。高盛報告預估，歐洲家庭平均每戶每月的能源支出，將從2021年的160歐元大幅增加至2023年的600歐元，這將大幅擠壓到消費者的消費並造成經濟衰退。