在知名高科技公司擔任工程師的蔡男，2012年到彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜亡父，焚燒紙錢時在焚坑旁滑落致遭火焚傷，受有全身體表面積50-59％燒傷，他訴請國家賠償，最高法院駁回上訴，認定鄉公所未設置警告標誌要負30％的過失責任，判賠197萬229元確定。

蔡男提告主張，2012年4月2日下午他前往彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜，因該公所在原有金爐旁設置供焚燒紙錢之焚燒坑，未派專人在旁注意及設置警示標誌，亦未在四周以圍籬完全隔絕，致其在未設置圍籬之焚坑處丟擲紙錢，即因該處之泥沙滑動，而滑入焚坑中。

蔡男說，他因此全身體表面積50-59％燒傷，治療後皮膚排汗功能喪失51％以上，喪失勞動能力92.28％，原本在公司擔任設備維修輪班工程師，後來職務調整為辦公室負責文書專案工作，減少勞動能力，鄉公所須賠償他損失。

永靖鄉公所表示，蔡男是受有高等教育之成年人，且當天祭祀焚燒紙錢之民眾稀少，其明知危險，仍繞到系爭焚坑後側，強行攀爬南面土堆上焚燒金紙，以致下滑發生事故，與公所設置或管理系爭焚坑，應無因果關係，縱認公所應賠償他也有過失。

台中高分院更二審認為，彰化縣永靖鄉公所設置焚坑，僅在東、北兩側架設高約1公尺之鐵網圍籬，西、南兩側則僅以自坑內挖掘之土石堆成高約0.8公尺、寬約1公尺之土堆作為阻隔屏障，且未在現場設置禁止在未架設鐵網圍籬之土堆丟擲紙錢之警告標誌。

合議庭認定，公所就焚坑之設置及管理有所欠缺，但蔡男本應注意、能注意而未注意及此，猶貿然站立在焚坑南側之土堆上丟擲紙錢，終因土堆鬆動而滑落坑內，以致受傷也有過失，公所可減輕70％之賠償金額，判決公所須賠償197萬多元，最高法院駁回上訴確定。