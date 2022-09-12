月球表面是否存在水，由於缺乏直接證據，其成因和分布一直存在爭議。中國科學院研究團隊近日對嫦娥五號月壤樣品進行分析，發現礦物表層中存在大量的太陽風成因水，證實了月表礦物是水的重要「儲庫」，也為月球表面水的分布提供重要參考。

央視新聞報導，中國科學院地球化學研究所科研團隊近日針對嫦娥五號月壤樣品，通過紅外光譜和奈米離子探針分析，發現嫦娥五號礦物表層中存在大量的太陽風成因水，估算出太陽風質子注入為嫦娥五號月壤貢獻的水含量至少為170ppm。

報導指出，結合透射電鏡與能譜分析，顯示出太陽風成因水的形成和保存，主要受礦物的暴露時間、晶體結構和成分等影響。該研究證實了月表礦物是水的重要儲庫，為月表中緯度地區水的分布提供了重要參考。研究成果日前在國際學術期刊《自然·通訊》（Nature Communications）發表。

澎湃新聞報導，過去科學遙測發現，月球表面普遍存在水，但由於缺乏直接的樣品分析證據，月表水的成因和分布一直存在爭議。

嫦娥五號探測器是大陸探月工程第三階段的月球探測器，2020年11月在海南發射升空，完成月球表面自動採樣任務後，12月17日攜帶1731克月球樣品著陸內蒙古，時隔44年人類再次從月面帶回月球樣本。