大陸男星李易峰近日驚爆嫖妓被逮，在網路上引起軒然大波，雖本人及工作室緊急發出聲明澄清，但沒多久後聲明就無故消失，11日大陸警方便證實李易峰多次嫖妓的事實，將他依法拘留，他15年的星路也一夕間全毀，各種負面消息在網路上瘋傳。而他過去曾多次與女明星傳出緋聞，甚至還傳出與當年還未離婚的楊冪疑似不倫戀，使楊冪方為此疲於奔命，近日也因李易峰爆發嫖妓事件，有脫粉的死忠粉絲抖出了實情。

李易峰爆出嫖妓事件後，網路上便接連出現他各種私下的負面消息。近日一名自稱曾是「李易峰大粉」（死忠粉絲）的網友爆料，她為何脫粉的「4大原因」，除了李易峰過去曾開車肇事逃逸，公司拿吳亦凡性侵醜聞來轉移話題外，還傳出他曾在某年跨年帶著知名網紅前往蘇美島度假，但事後女方否認兩人在戀愛，疑似是約P的關係；第3個原因則是放任大粉造謠，爆料者在貼文中怒批李易峰「搞得很多人以為是ym（楊冪）和你婚內有染，拜託別人那個時候沒離婚，你們給男生女生造黃謠真的是一套一套的……」，最後更提到「李勝利那個派對你也在對吧」，種種原因都讓爆料者直呼「經歷了這幾件事後我真受不了脫了」，再度引發熱議。

李易峰的粉絲爆出內幕。（圖／微博）

事實上，楊冪在2013年與劉愷威領證結婚後，2014年便與李易峰合作演出《古劍奇譚》，並於2015年再度合作電影《怦然星動》，但當時卻傳出李易峰吻戲頻NG、楊冪狂遭男方摸胸等醜聞傳出，惹得劉愷威相當不悅，網路上甚至出現「楊冪出軌李易峰」、「李易峰楊冪已領證」、「楊冪李易峰都有孩子還墮胎」等謠言，但李易峰僅透過工作室於2019年3月發出摸不著邊際的否認聲明，令楊冪方相當困擾，即使發文澄清仍不斷挨罵。

楊冪當年與李易峰合作《古劍奇譚》傳出出軌醜聞。（圖／微博）

而今（12）日正逢36歲生日的楊冪，似乎也懶理網路上的謠言，透過工作是在微博上公開多張生日慶生照，大方秀出性感的身材曲線與事業線，電暈一票粉絲；網友則是挖出她在2011年貼出「我相信報應」的貼文，並在底下紛紛留言「路人表示同意」、「冪姐生日快樂！！！惡人天會收」意外引爆話題。