宅經濟退燒，勝家等家用縫紉機大廠還在去化庫存，影響全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業今年接單及出貨，但少了去年8月越南廠爆發疫情干擾，今年前八月合併營收仍創同期次高。伸興目前在手訂單仍有2個月，但因歐美客戶還在調整庫存，對今年營運轉趨保守。

伸興8月合併營收4.07億元，年成長6.35％；前八月合併營收47.50億元，年減21.49％，創同期次高。伸興表示，目前主要家用縫紉機客戶因終端需求進行庫存調整，影響整體拉貨力道較為保守。

越南去年7月中旬爆發疫情後，伸興越南2座工廠配合當地政府防疫政策，7月下旬起開始實施三就地政策，8月至10月降載生產。伸興表示，伸興越南廠目前恢復正常生產，今年越南廠佔總產量9成以上，大陸廠產量不到1成，台灣廠專事生產高階機型，生產占比只有個位數。

伸興指出，伸興對下半年營運，保守看待。目前主要家用縫紉機客戶持續去化庫存，進而調節訂單，影響伸興下半年單月營收，目前伸興與主要客戶積極開發新機種，以期隨著主要客戶庫存去化後能逐步推出，未來貢獻整體營收。

伸興公開併購宇隆科技後，目前成為宇隆最大股東，伸興指出，雙方針對彼此資源進行討論評估，以期藉由集團化「做深做廣」的發展下，存異求同，異中求同，槓桿雙方資源效益，進一步助力伸興切入更多不同產業客戶的業務布局，分散市場風險，並推進未來營運長期穩健向上。