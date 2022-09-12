據俄新社11日報導，俄羅斯外長拉夫羅夫稱，他認為普丁總統出席G20峰會沒有問題。拉夫羅夫在俄羅斯電視一台的《莫斯科·克里姆林宮·普丁》節目中接受採訪時說：「我認為，他以應有方式參與包括G20峰會在內的即將舉辦的活動沒有任何問題。我們從不放棄接觸。那些想繼續同我們對話的人始終可以這樣做。」

拉夫羅夫指出，西方領導人關於與普丁接觸的所有呼籲「總能得到理解和同意」。

印尼駐俄大使塔瓦雷斯此前在接受該社採訪時表示，印尼準備在G20峰會上確保普丁的安全。