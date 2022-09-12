根據大陸央視報導，從四川省「9·5」瀘定地震抗震救災省市（州）縣前線聯合指揮部獲悉，截至11日下午5點，統計此次地震已造成93人遇難。其中甘孜州遇難55人，雅安市遇難38人；另有25人失蹤，其中瀘定縣9人，石棉縣16人。