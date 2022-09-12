全球疫情趨緩降低15％，行政院長蘇貞昌院長今（12日）上午8時召開擴大防疫會議，蘇貞昌表示，高中以下校園防疫指引自今日起實施「以篩代隔」新制，此外，今日也恢復部分國家國民入境免簽證措施，針對疫情趨緩或加重等各種可能的發展情形進行沙盤推演，並做好政策調整的各項準備。

蘇貞昌指出，感謝國人同胞配合施打疫苗等各項防疫政策，也感謝指揮中心與教育部及地方政府配合相關校園防疫措施，開學迄今已經過一個多禮拜，國內疫情發展尚在預測範圍內，但上周五開始中秋連假，家庭團圓、聚餐烤肉以及旅遊活動非常頻繁，高中以下校園防疫指引也自今日起實施「以篩代隔」新制，請指揮中心持續觀察中秋連假以及相關管制措施的實施對於國內疫情的影響。

蘇貞昌指示要持續盤整各項資源及量能，針對疫情趨緩或加重等各種可能的發展情形進行沙盤推演，並做好政策調整的各項準備。

蘇貞昌也提及，全世界均已大幅開放邊境，朝向正常生活。在兼顧防疫與經濟下，我國也採行漸進鬆綁的模式，於上月底先提高入境總量為5萬人次後，今日也將恢復部分國家國民入境免簽證措施，感謝機場防疫人員長時間以來盡心盡力為國門把關。

此外，因開放入境總量上限後，相關採檢量能及防疫車輛、防疫旅宿使用率勢必會上升，經歷飛行勞頓的旅客以及歸心似箭的國人等待時間也將增加，請指揮中心在符合防疫標準的要求下，持續規畫並精進相關動線及流程，加速通關作業時間。

指揮中心表示，全球疫情趨緩降低15％，惟各國因檢測量縮減而可能低估病例數，隨北半球進入秋冬季節，國際傳播風險可能漸升高，BA.5變異株為全球主流株，佔比約87％，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內疫情上升趨勢減緩，輕症、無症狀者維持在99.55％，而中秋連假期間，人群南北交流，社區亦持續檢出BA.5變異株，須持續密切監測連假後疫情走勢。

再者，入境採檢陽性率持平，上周（9月5日至10日）整體採檢陽性率為3.68％。另自8月22日調升入境總量為5萬人，上周（9月5日至11日）入境總人數為4萬2596人次，此期間自駕旅客佔3％，防疫車輛使用率達71％，防疫旅宿使用率達47％；此外，將自今日起恢復美、加、歐等國民入境免簽證措施。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.2％，第2劑為87.1％，第3劑為72.6％，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.1％，第4劑施打率則為10％，累積施打已超過6113萬人次，目前疫苗數量非常充足，應加強宣導，鼓勵民眾接種。