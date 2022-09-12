新北市議會展開本屆最後一次總質詢，不過今日民進黨議員質詢重點，全都放在新北市長侯友宜是否要去選2024，也要侯對近期共機擾台一事發表意見。侯友宜表示，他會把握當下，勇於承擔責任，是他做事不變的態度，對兩岸議題，他強調，中華民國不容許挑釁，他會全力捍衛，議員對侯的回答不滿意，不斷追問，侯則拜託議員問市政議題。

今日總質詢由民進黨團總召陳啟能、李坤城、陳科名、蘇錦雄聯合質詢，針對侯友宜在接受本報專訪時說，對2024將「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」認為侯已經迫不及待參選總統

總召陳啟能指出，侯市長心態就像是大「位」王，心裡只想著選舉，不論是選新北市長或是參選2024總統，只要有選舉政治位置的機會都不會錯過；李坤城也說，侯友宜想選市長又想選總統「會不會太貪心、會不會噎到」。

侯友宜強調，他現在是新北市長，他在最後一年的議會總質詢，他願意接受議員監督這4年總和，感謝議員指導讓市府成長茁壯，面對未來，他逐步規畫2030新願景工程． 很多建設一棒接一棒往前走，他也會調整步伐，全力以赴把握當下，把事情做好，好好做事情。

包括陳科名、蘇錦雄質詢時也都希望侯友宜明確表態，但侯強調，他回答很清楚，就是好好把握當下，身為新北市長就好好做事。

侯友宜強調，他現在除是新北市長角色，也登記參選2022新北市長，每個職位他都歷練過，不要忘了初心，這是他人生從刑警到現在的態度，面對槍林彈雨，都要勇於承擔，要接受挑戰，更要全力以赴。

李坤城認為，人家說說韓國瑜是總機，但侯是答錄機，現在挑的競選辦公室，跟小英總統當年選新北市同一處，質疑侯是不是要尋小英模式選總統；侯友宜回應，「議員頭腦很聰明」，但小英那時候選新北市，他還沒來，不知道辦公室有誰用過。

李坤城也問侯友宜對共機擾台的看法，侯友宜強調，不管是哪一個國家，都不容許挑釁中華民國，這是他的態度、他的責任，哪個人來挑釁，他責無旁貸一定站出來。

但議員對侯友宜回答不滿意，讓侯直言「我們現在在問市政問題」， 你要問我，「我就是捍衛中華民國」，只有一個目標，愛我們國家好讓人民發展。