高雄市警方在張男車內查獲三級毒品K他命1包及K菸盒。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄26歲張姓男子日前凌晨開著休旅車載著友人38歲陳姓男子、陳男女友25歲鍾姓女子，三人想到市內娛樂場所狂歡，不料途中遭遇警方臨檢，查獲車內三級毒品K他命1包及K菸盒，雖張男承認為自己持有，三人還是依《毒品危害防制條例》帶返所偵辦，其中張男在派出所還不時直呼「中秋節還要陪警察過，真倒楣！」，遭員警喝斥「中秋節是賞月的最好時機，碰毒只會讓您人生無月光」。

11日凌晨0時50分許，張男駕駛休旅車載陳男、鍾女，三人行經九如一路與民族路口時，遭到三民二分局民族派出所封閉視臨檢，張男發現時已為時已晚，身陷車陣中無法調頭駛離，只能跟著車流移動。

當員警臨檢到張男一行人時，「怎麼車裡有K味？」員警聞到車內散發出濃厚的K菸味，張男自知無法逃過，只好乖乖配合員警，自行打開前座置物箱，箱內有K他命1包31.4公克及K菸盒，張男坦承為自己持有，與陳男、鍾女無關，並稱因中秋節期間在鄉下沒事幹，故想約朋友一起到市區娛樂場所徹夜狂歡過中秋，怎知遇到警方封閉式路檢。

警方將三人帶回派出所，全案依《毒品危害防制條例》現行犯將張男移送偵辦，另車內二人於採集尿液後，待驗出有毒品反應，另行函送裁罰。

另外在所內時，張男還不停發牢騷，直呼「中秋節還要陪警察過，真倒楣！」，聽在警方耳裡真刺耳，隨後喝斥張男，「中秋節是陪家人好友賞月的最好時機，碰毒只會讓您人生無月光」。

警方強調，中秋節連續假期，高雄市警方為讓民眾安心過佳節，均在易酒駕或重要路口執行擴大取締、臨檢的作為，尤其是三民二分局特於重要幹道九如一路與民族路口執行封鎖式臨檢勤務。

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