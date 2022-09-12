據克里姆林宮網站發佈的消息，當地時間11日，俄羅斯總統普丁與法國總統馬克宏通電話，雙方就烏克蘭局勢進行了詳細和坦誠的意見交流，重點討論了扎波羅熱核電站的安全問題。

俄方表示，烏克蘭經常襲擊扎波羅熱核電站設施，包括放射性廢物儲存設施，這可能導致災難性的後果。俄羅斯總統介紹了俄專家為保護核電站所採取的措施，並強調需要對基輔當局施加影響以立即停止對核電站的炮擊。兩國領導人表示，願意就扎波羅熱核電站周邊局勢與國際原子能機構進行非政治化的互動。

普丁還強調，烏克蘭安全部隊使用西方國家提供的武器，繼續針對頓巴斯地區民用基礎設施進行大規模炮擊，導致平民遭受痛苦。

在討論全球糧食安全問題時，普丁表示，俄方認為，烏克蘭的糧食應該首先出口到發展中國家，同時歐盟不應該為俄羅斯向發展中國家供應糧食和肥料製造障礙。

此外，雙方同意繼續就涉及的所有問題在各層級進行對話，包括部長級對話。