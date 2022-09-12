高雄旗津商圈推廣最新鮮的海鮮盛宴，由在地辦桌專業主廚與國立高雄餐旅大學合作，以融合文化與信仰的「滿儎宴」，展現道地澎湃海鮮料理，廣邀上百人開桌宴席品嚐佳餚，將於9/17(六）傍晚上菜，讓民眾一晚吃遍旗津美食，還能享受超級紅人榜「津典之夜」南部首場特別節目，歡迎鄉親廣邀親友作伙來旗津作客。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏指出，今年「滿儎宴」結合傳統的文化和信仰特色，包括「儎」字為旗津傳統「大漁旗」上「滿儎漁獲」的祝福，是傳統海口文化的象徵，尤其以遠洋漁業為主的高雄港，每當新船下水或是滿儎歸航的吉日，船東家便會設席宴請船員及家屬餐敘，以慰勞船員辛勞並感謝家屬體諒，同時象徵未來航程一帆風順、豐收滿儎。

陳昱宏表示，透過舉辦「滿儎宴」宴席，不僅讓更多民眾感受傳統漁業產業中的濃厚文化，還有旗津人的熱情海派，菜單也配合推出「迎賓滿儎三喜拼」、「龍膽鮮魚迎豐收」和「津典夜意魷未盡」等菜色，運用在地「雄青」的海鮮展現擺盤的巧思，滿桌佳餚都是最在地又澎派的菜色，邀請民眾作伙來旗津呷辦桌，同時感受在地熱情同歡的氛圍。

經發局長廖泰翔表示，各商圈組織都非常用心經營，今年初雖因疫情衝擊影響商機，但市府彙整資源與在地商家合作協力推出多元方案，民眾響應熱烈，成功帶動人潮回籠與提振商機。旗津「滿儎宴」重塑商圈形象與特色，活動不僅能吃遍旗津在地美食，還可以享受現場演唱會，呼籲各地遊客要把握機會不要錯過。

旗后商圈發展協會主辦的「滿儎宴」，預定9月17日下午18時在旗津豐收廣場開桌，即日起開放民眾認桌體驗在地創意美食，同場下午16點30分至晚上21時還有超級紅人榜「津典之夜」特別節目，于美人、陳雷、安伯政等藝人卡司堅強，歡迎大家前往同樂並踴躍報名認桌。詳情請洽旗后商圈臉書（網址https://www.facebook.com/cijinbdda ）。