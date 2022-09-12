經濟部統計處今日公告，今年第2季製造業國內固定資產增購金額為5397億元，創歷年同季新高，季增11.6％、年增25.8％，主因半導體廠商積極投資先進製程產能，加上部分記憶體及印刷電路板業者持續擴增產能所致。

第2季製造業營業收入（含海外生產）8兆7226億元，也是歷年同季新高，季增4.3、年增10.4％，主因受惠5G、高效能運算及車用電子等相關應用需求續強，推動資訊電子產業營收攀升，加以國際原物料價格高檔盤旋，帶動石化、基本金屬營收持續成長。

第2季按固定資產型態分，以機械及雜項設備增購占82％最多，年增28.4％；其次為房屋及營建工程占17.3，年增15.6％。

第2季增購金額成長幅度前三大行業為：一、電子零組件業增購3873億元，創歷年同季新高，占製造業之71.8％居各業之冠，年增35.9％，主因高效能運算、5G等新興科技應用需求擴增，帶動部分晶圓代工、記憶體及印刷電路板等廠商持續投入先進製程及擴增產能所致。二、石油及煤製品業：增購120億元，年增23.3％，主因國營事業重大建設投資挹注，加上配合都市發展計畫遷移石化儲槽工程所致。三、基本金屬業：增購124億元，年增16.7％，主因部分業者為因應產能擴充及營運所需，增購及擴建廠房，並升級相關機械設備所致。

展望未來，隨半導體業者擴充國內產能，廠商回台投資延續，經濟部統計處以及離岸風電建設持續推進，可望維繫我國製造業投資動能，惟全球經濟籠罩在俄烏戰爭、通膨壓力、產業鏈庫存調整等風險下，成長力道逐步放緩，恐抑低企業投資意願，或延後原訂投資計畫。