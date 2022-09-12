高市府11日晚間公開貨櫃擺陣的夜間模擬圖，加上了絢爛的燈光設計，讓港區的晚間愈夜愈美麗。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

台灣設計展將在10月登場，將「經濟中島」的蓬萊商港區化身成為「設計中島」；日前高市府公開了「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」的展區空拍圖，將港區常見的貨櫃設計排列，22只貨櫃排列成圓，呈現出壯闊氣勢。高市府11日晚間公開貨櫃擺陣的夜間模擬圖，加上了絢爛的燈光設計，讓港區的晚間愈夜愈美麗。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」共集結了22組台灣各面向的設計力，設計師與團隊皆是台灣當代一時之選，一個團隊策畫一只貨櫃，將於9月30日於設計中島展出。

高雄市長陳其邁表示，高雄港中常見的貨櫃，承載貨物與世界交流，是經濟力的象徵。此次透過台灣設計展以10個展覽翻轉港區，將成為充滿明日願景的設計中島。其中最特別的展區，是以22只貨櫃裝載22組台灣設計力的「台灣設計設計台灣」，貨櫃將滿載創意，讓世界看見台灣無限的設計力。

副市長史哲此次身為「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」總策展人之一，他表示，1961年日本學者川添登所著「何謂設計」一書中，曾提出以人、自然、社會構成世界3要素，而設計是3個要素間溝通的媒介，如一個穩定的三角形，建構出設計的基礎思維。60年後的2022年，如何詮釋當代社會下設計的意義與使命，便以代表最穩定的三角形為核心，向外擴散出一個環型的圓，演化出更多元跨界的設計面向，也期待此次展覽可以成為台灣設計的新基礎，邁向新的設計時代。

文化局長王文翠表示，高雄氣候總是艷陽高照，但港區的晚風其實相當舒適宜人，因此期待讓夜間最能觸動人心的燈光設計成為展覽的一部分，邀請FREES創意總監馮建彰負責整體燈光與氛圍設計，讓這座落在設計中島上的貨櫃展場，無論日夜，本身的空間設計都很精采，在貨櫃內是台灣設計，在貨櫃外則是設計台灣。